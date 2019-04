Vida Urbana IFG abre 794 vagas de seleções de meio de ano; saiba como se inscrever As inscrições foram abertas no dia 1º de abril e são totalmente gratuitas

Instituto Federal de Goiás (IFG) vai oferecer quase 800 vagas de seleções de meio de ano para vestibular, EJA e cursos técnicos subsequentes. Nessa segunda-feira (1) as inscrições foram abertas e podem ser feitas gratuitamente no site do instituto. Para o Vestibular IFG 2019/2, há oportunidades para oito cursos em cincos câmpus da Instituição. As inscrições vão até o dia 5 de maio, a prova objetiva ...