A Diretoria de Extensão do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulgou que a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) está chamando todas suas unidades para colaborar no combate ao novo coronavírus, por meio de projetos de inovação.

Segundo o instituto, os projetos devem ser obrigatoriamente de inovação e em parceria com empresa, cuja obrigação, é colocar a solução no mercado. O Polo de Inovação, então, vai enviar as propostas do IF Goiano e fazer a gestão dos possíveis projetos junto aos seus coordenadores.

Os proponentes devem ser os professores de todas as unidades do instituto e os projetos podem ter a participação de alunos dos campi. Como se trata de uma situação excepcional e urgente, os projetos podem ser propostos por qualquer unidade, independentemente da área de atuação para qual esteja credenciada.

Esses recursos, inclusive, estão fora do plano de ação conveniado com o IF Goiano, ou seja, mesmo o IF Goiano sendo credenciado na área de Tecnologias Agroindustriais, os projetos propostos podem ser diversos, como, por exemplo, desenvolvimento de novos EPIs, testes, equipamentos médicos e laboratoriais, fármacos, métodos de predição, etc., desde que relacionados à Covid-19.

Os interessados podem procurar a Diretoria de Extensão do Campus Rio Verde, por meio do telefone (64) 9 9982 6959.