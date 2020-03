Em acordo de cooperação com a CRV Industrial, que é uma usina de açúcar, etanol e energia, o Campus Ceres do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) vai produzir álcool em gel para distribuição gratuita em creches e abrigos de idosos da região. Uma medida para auxiliar na prevenção ao coronavírus.

A parceria vai funcionar da seguinte forma: a indústria doará o etanol e o instituto vai finalizar a produção em seus laboratórios com os profissionais de Química e Ciências Biológicas. Dependendo do resultado, a distribuição pode ser estendida à população.

Para o diretor-geral do Campus Ceres, Cleiton Mateus, é uma forma de o IF Goiano utilizar sua expertise para auxiliar a sociedade neste período alarmante para a saúde pública. Em vários estabelecimentos, falta o abastecimento de álcool em gel, ou ocorre a cobrança excessiva pelo produto. A cooperação foi definida em reunião na quarta-feira (18), na CRV, em Carmo do Rio Verde.