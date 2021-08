Cidades Idosos voltam a ser maioria dos mortos por Covid-19 no Brasil Pessoas de 60 anos ou mais foram 51% dos mortos em julho. Vacinação de jovens e queda na efetividade do imunizante são apontados como causas

Os brasileiros de 60 anos ou mais representaram 51% das mortes registradas por covid em julho. Com isso, inverteu-se a tendência registrada desde dezembro de 2020 de queda na proporção dessa população no total de óbitos. As internações de idosos em UTI por covid também reverteram tendência de queda nos últimos 6 meses, e subiram para 42,1% em julho. Os dados não mo...