Cidades Idosos que positivaram para Covid-19 em abrigo de Goiânia estão assintomáticos Os oito internos foram isolados dos demais. Secretaria Municipal de Saúde está monitorando o local

Proprietária do Lar Hermes Amorim, que abriga 18 idosos no Setor Jaó, em Goiânia, Eugênia Amorim Marinho de Souza disse ao POPULAR neste sábado (29) que os oito internos e os três funcionários que positivaram para Covid-19 estão bem, somente apresentando sintomas gripais. “Todos estão com saturação normal e sem dificuldades para respirar.” Tanto os idosos quanto os f...