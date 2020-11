Cidades Idosos podem voltar a frequentar igrejas em Goiânia, mas cinemas continuam fechados Reunião do COE desta segunda ainda permite uso de vestiários em academias e reabertura de brinquedotecas em shoppings

Reunião do Centro de Operações em Emergência de Goiânia (Coe Municipal) desta terça-feira (23) deliberou flexibilizações em vários segmentos, entre eles a presença de idosos em igrejas e templos, mas o funcionamento de cinemas continua proibido. As medidas são tomadas de acordo com os índices de internação e contágio do coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiânia. No final ...