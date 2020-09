Cidades Idosos já são 74% dos mortos por Covid em Goiás Estado chegou a 3.262 óbitos nesta quarta-feira (2)

Goiás confirmou 50 mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) entre terça e quarta. Com isso, o Estado chegou a 3.262 óbitos, sendo que 74% das vítimas são pessoas acima dos 60 anos. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 2.416 pessoas que morreram com a doença eram idosas.Em comparação com os informes divulgados pela pa...