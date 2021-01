Cidades Idosos ficaram para próximas remessas de vacina em Goiás As 65 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca serão integralmente utilizadas para imunizar profissionais da saúde, mesmo aqueles que não lidam diretamente com a Covid-19

Pessoas com 60 anos ou mais, que não estão em asilos ou abrigos, terão de esperar mais um pouco para se vacinar contra a Covid-19. As 65,5 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que chegaram ao Estado nesta semana são destinadas exclusivamente para profissionais de saúde, com prioridade para aqueles da linha de frente de combate à doença e que ainda não foram vacinados...