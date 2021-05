Idosos a partir de 60 anos e professores em exercício seguem sendo vacinados contra a Influenza em Goiânia, nesta sexta-feira (21). Quem fizer parte desse grupo pode dirigir-se até a Área 1 da PUC Goiás, Sesc Faiçalville ou a um dos 55 postos de saúde disponíveis, para atendimento na modalidade pedestre. Quem optar pela modalidade drive-thru, o atendimento está sendo realizado no Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas. Não é necessário agendamento. Entretanto, os professores devem apresentar comprovante do exercício de sua profissão.

Na campanha de vacinação contra a Influenza, a Prefeitura de Goiânia irá vacinar 16 grupos diferentes em três etapas. De acordo com o calendário, a terceira etapa da vacinação começará em 9 de junho e vai até de 9 de julho. Nessa fase, serão imunizadas pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade/adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.