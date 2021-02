Cidades Idosos do Abrigo São Vicente de Paulo receberão segunda dose de vacina nesta segunda-feira (15) Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia começarão o trabalho às 9h

Os primeiros idosos a receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia serão os moradores do Abrigo São Vicente de Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A vacinação será realizada a partir das 9h nesta segunda-feira (15). A ação faz parte do Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19. Neste sábado (13), as equ...