A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems), Verônica Savatin Wottrich, pediu que idosos fiquem em distanciamento social ao máximo, por fazer parte de grupo com mais risco de agravamento do novo coronavírus. “A pessoa idosa que tenha possibilidade de ir para a zona rural, para ficar o mais afastado possível, que assim o faça”, orientou durante entrevista por transmissão ao vivo para o POPULAR na tarde desta sexta-feira (20).

Verônica, que também é secretária municipal de Saúde de Chapadão do Céu, também comentou sobre a migração de pessoas de áreas com casos confirmados, como a capital, para o interior. “Se a pessoa está indo para o interior o risco é o mesmo. Se vai para o interior, que se mantenha dentro de casa. (A viagem) não pode ser caracterizada como férias.”

Durante a entrevista, a presidente do Cosems salientou que a ordem é para ficar em casa e evitar de sair o máximo possível. “De preferência dentro da sua casa, não na casa da sua mãe ou da sua irmã”, acrescentou.

Verônica Savatin abordou diversos temas na entrevista, entre eles, a falta de rapidez para sair o resultado dos testes que confirmam se a pessoa está infectada com o novo coronavírus. Ela orienta que as secretarias municipais monitorem o paciente com suspeita como se o caso tivesse sido confirmado, com o levantamento e identificação de pessoas que tiveram contato com ele.

“Isso vai ser a maior dificuldade. Não tem caso confirmado, mas vai ter que fazer monitoramento. Claro que com teste em mãos é melhor”, declarou a presidente do Cosems. Além da demora, a falta de testes para realizar exames em massa, como orienta a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma realidade em todo o Brasil e outros países.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Porangatu, norte de Goiás, informou que o caso suspeito na cidade ainda não havia sido confirmado devido a altíssima demanda no laboratório que realiza o exame, em Goiânia.

Para Verônica Savatin, essa ação de monitoramento feita pelas secretarias municipais de Saúde do interior são fundamentais para se ganhar tempo e fazer o encaminhamento correto do infectado pelo vírus.

“Se conseguir manter esse fluxo, nós temos um tempo hábil para trabalhar com esse paciente e dispor de leito acessível no tempo certo”, explica.

Esse fluxo, segundo a presidente do Cosems, inclui acompanhar o avanço ou não dos sintomas da pessoa em isolamento por telefone, identificar e monitorar pessoas da cidade com histórico de problemas de saúde graves.

Verônica também sugeriu que cada município separe uma unidade, um cômodo ou uma tenda externa para receber pacientes com suspeita de coronavírus em local isolado. Caso os sintomas preencham os requisitos orientados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) - problema respiratório mais agravado, além de outros sintomas - a coleta para o exame deve ser feito.

No entanto, todas essas orientações devem ser feitas, segundo a presidente do Cosems, de acordo com a realidade de cada município.

Cada município tem uma realidade e quantitativo de pessoas. Temos municípios que tem um médico, que tem um enfermeiro. Nós temos vários Goiás dentro de um único Goiás.”

Região concentra 10 cidades com mais pessoas acima de 60 anos

A maior parte das cidades com mais de 20% de idosos de Goiás está na regional Oeste I, que tem como polo de Saúde a cidade de Iporá. O Estado possui 18 regionais de Saúde, que é a maneira como funciona a gestão dos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Cada regional tem uma cidade polo que é referência para os outros municípios de sua área.

Dos 39 municípios com mais de um quinto da população idosa, 10 estão na regional Oeste I, 6 na regional Centro Sul e cinco na regional São Patrício I.

Iporá tem realizado treinamentos com as equipes de Saúde desses municípios. São ensinadas formas de como tratar o paciente, como realizar a coleta e o que fazer em casos suspeitos.

“Ensina como colher o material, como agir nessas horas de pânico e o uso ideal de equipamento de proteção individual”, resume o secretário municipal de Saúde, Denis Baliza Fernandes.

A cidade deve despachar para as outras cidades da regional novos kits e vacinas para as gripes sem ser o novo coronavírus. Iporá possui uma sala de isolamento em cada uma de suas unidades de Saúde, oito no total, além de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um hospital municipal e um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além disso, possui 4 respiradores, sendo um móvel e três fixos, equipamento essencial para casos mais graves. Casos mais graves serão encaminhados para UTIs que estão concentradas na Região Metropolitana de Goiânia.

Nesta semana, Iporá passou atender apenas casos de urgência e emergência para economizar no uso de luvas, máscara e álcool em gel. “Deixamos estoque para possível surto de coronavírus”, diz Denis Baliza.