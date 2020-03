A Campanha Nacional de Combate à Influenza, que começaria em abril, foi antecipada devido à pandemia mundial que tem os idosos como um dos principais grupos de risco. Por isso, a partir desta segunda-feira (23), os idosos de Anápolis serão vacinados contra a gripe em suas casas. Para evitar aglomeração de pessoas e disseminação do coronavírus, nenhuma dose vai ser disponibilizada nos postos.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, os idosos não precisam se preocupar porque vai ter um trabalho de identificação deles de acordo com cada cadastro nas unidades. Vale lembrar que essa vacina em casa será aplicada por profissionais devidamente identificados, com equipamentos de proteção individual e com veículo oficial do município.

Também devem ser vacinados nesse primeiro momento médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.