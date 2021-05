A Prefeitura de Goiânia antecipou para esta sexta-feira (14), a vacinação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 62 e 63 anos. A expectativa é que cerca de 11 mil pessoas recebam o reforço até sábado (15), quando completam 28 dias que o grupo recebeu a primeira dose.

A vacinação está sendo realizada das 8h às 17h, sem agendamento, na Área 1 da PUC e em seis escolas. Para receber a dose, o idoso precisa apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de aplicação da primeira dose.

Nesta sexta-feira (14) seguem sendo vacinados os trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades a partir de 45 anos, quem tem Síndrome de Down ou é renal crônico que faz diálise, de 18 a 59 anos, além das gestantes com comorbidades a partir de 18 anos. Todos devem realizar o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.