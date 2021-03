Cidades Idosos com 77 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Goiânia A imunização segue até às 17h em oito pontos, sendo cinco fixos para pedestres e três na modalidade drive thru

Idosos com 77 anos ou mais começam a ser imunizados nesta quinta-feira (4) em Goiânia. A estimativa é que cinco mil pessoas estão nesta faixa etária. A imunização segue até às 17h em oito pontos, sendo cinco fixos para pedestres e três na modalidade drive thru. Não é necessário agendamento, mas é preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Os idosos...