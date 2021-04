Cidades Idosos acima de 62 anos e trabalhadores da saúde seguem sendo vacinados em Goiânia, veja os locais Estão sendo imunizadas as pessoas cujos nomes comecem com as letras de J a M

Os idosos a partir de 62 anos cujos nomes comecem com as iniciais de J a M estão sendo vacinados com a primeira dose contra a Covid-19, nesta segunda-feira (19), em Goiânia. Já as pessoas a partir de 68 anos, também com iniciais de J a M, estão recebendo a segunda dose do imunizante. Não é necessário agendar e a vacina aplicada é a CoronaVac. Confira os locais abaixo. Os trabal...