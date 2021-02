Atualizada às 11h54.

Nesta sexta-feira (26) começa a vacinação contra a Covid-19 para os idosos a partir de 80 anos em Goiânia. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar 9 mil pessoas. A vacinação será por ordem alfabética, divida em dois dias e com sete pontos da capital. O atendimento será das 8h às 17h, não é necessário agendamento, mas o idoso deve levar cópias do CPF e comprovante de endereço para agilizar o cadastro.

Na sexta serão vacinados os idosos cujos nomes comecem com as iniciais de A a J e no sábado (27) será a vez dos nomes que começam com a letra K até a Z. A vacina aplicada será da AstraZeneca recebida, nesta quinta-feira (25) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Confira os postos de vacinação:

· Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Endereço: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

· Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

. Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante.

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

· Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia - GO

· Região Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão

Endereço: Rua C-115 - Jardim América, Goiânia – GO

Postos com atendimento na modalidade drive-thru:

· Shopping Passeio das Águas

Endereço: Avenida Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

· Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1(atendimento para pedestres e drive -thru)

Endereço: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário.

Remessa

Nesta quinta-feira (25), a SMS recebeu 25,5 mil doses do imunizante, sendo 16 mil da Coronavac, que serão destinadas a segunda dose dos idosos a partir de 84 anos e acamados com a idade a partir de 60. As outras 9 mil são da AstraZeneca e serão aplicadas nos idosos a partir de 80 anos. Até esta manhã, a capital já tinha vacinado 83.369 pessoas, entre profissionais de saúde e idosos de três grupos