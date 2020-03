O homem de 62 anos que morreu em uma unidade de saúde em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia (RMG), após sofrer uma parada cardíaca não tinha o novo coronavírus (Covid-19). O exame foi concluído nesta quinta-feira (26) pelo Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) e teve resultado negativo.

Na manhã da última segunda-feira (23), o idoso morreu poucos minutos depois de dar entrada em uma unidade de urgência e emergência da cidade. Profissionais de Saúde realizaram a coleta de secreção para o teste de coronavírus porque o paciente apresentava sintomas suspeitos. Segundo o prontuário médico, ele tinha dificuldade para respirar, tosse, febre e pressão alta. A família nega os sintomas relacionados ao Covid-19 e diz que ele teve um infarte.

Desde o dia da morte do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Trindade esclareceu que o exame foi feito seguindo protocolo do Ministério da Saúde e que o histórico do homem não indicava a suspeita de coronavírus. De acordo com parentes do idoso, ele não costumava sair de casa e não teve contato com casos suspeitos ou confirmado.

Até a noite da última quarta-feira (25), Trindade possuía cinco casos suspeitos de coronavírus em investigação e 16 descartados.