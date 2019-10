Cidades Idoso que morreu em desabamento de borracharia era pai do arquiteto Leo Romano O corpo de Vasco Jesuíno de Souza, de 76 anos, será sepultado em Morrinhos

O idoso de 76 anos que morreu no desabamento de parte de uma borracharia no Setor Jardim Guanabara, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (23), era Vasco Jesuíno de Souza, pai do arquiteto e urbanista Leo Romano. O corpo de Vasco, está sendo velado no início da tarde desta quinta-feira (24) no cemitério de Morrinhos. O sepultamento está previsto para as 15h, no mesmo l...