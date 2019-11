Cidades Idoso que estava desaparecido é encontrado em Valparaíso de Goiás A vítima, que possui problemas mentais, foi encontrada nas proximidades de uma galeria de canalização em um córrego, no Parque Rio Branco

O Corpo de Bombeiros resgatou um idoso, de 82 anos, nesta sexta-feira (8). Ele estava desaparecido havia um dia na cidade de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A vítima, que possui problemas mentais, foi encontrada nas proximidades de uma galeria de canalização em um córrego, no Parque Rio Branco. Estava com lesões no ombro, joelho e no rosto. Um bom...