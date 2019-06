Cidades Idoso pode ter sido morto no dia que desapareceu em Goiânia; veja vídeo divulgado pela polícia 🎥 O aposentado Antônio Vanderlei de Faria, de 65 anos, não voltou para casa no último dia 12 de junho, quando saiu para cobrar uma dívida de R$ 70 mil

A Polícia Civil (PC) trabalha com a hipótese de que o aposentado Antônio Vanderlei de Faria, de 65 anos, tenha sido assassinado no mesmo dia em que desapareceu, no último dia 12 de junho, depois que saiu de casa em Goiânia para cobrar uma dívida de R$ 70 mil. O corpo do idoso foi encontrado nessa quinta-feira (20), na zona rural de Caiapônia, 334 km de distância da capital. Na manhã desta sexta-feira (21), foram divulgadas im...