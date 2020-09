Cidades Idoso morre em queda de avião neste domingo em Formosa Nilor de Souza Mendes, 73 anos, teve politraumatismo, constatado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da região

Um idoso morreu na tarde deste domingo, 20, após a aeronave de pequeno porte em que ele estava cair no Aeroporto Municipal de Formosa. O acidente ocorreu por volta das 15h50min, hora em que uma equipe do Corpo de Bombeiros da região foi acionada. Conforme o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Formosa, Samuel Chaves Barreto Borges, o piloto, de 73 anos, Nilor ...