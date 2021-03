Cidades Idoso morre em acidente na BR-060, em Goiás Vítima era passageira de um carro de passeio que seguia no sentido Rio Verde - Goiânia

Um idoso de 63 anos morreu, na tarde desta terça-feira (9), após o veículo que estava se envolver em um acidente, na BR-060, no município de Cezarina, na região central de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima era passageira de um carro de passeio que seguia no sentido Rio Verde - Goiânia quando o motorista, com a pista molhada, perdeu o controle d...