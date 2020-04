Cidades Idoso morre atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres em Goiânia Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos

Um idoso de 75 anos morreu atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres, na manhã desta terça-feira (14), no cruzamento das avenidas C-104 e a T-63, no Jardim América, em Goiânia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram que o semáforo estava com o sinal verde para o motociclista quando...