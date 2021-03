Cidades Idoso morre atropelado ao tentar atravessar trecho da GO-060 entre Goiânia e Trindade A vítima é o senhor de 82 anos deficiente auditivo, que morreu ainda no local

Um idoso de 82 anos morreu atropelado na GO-060, sentido Goiânia/Trindade na tarde desta terça-feira (9). Valdivino Paulino, de 82 anos, atravessava a rodovia na altura do km 08, quando foi atropelado por um carro na faixa da esquerda. Com o impacto, o homem foi arremessado e caiu no acostamento da pista. Familiares da vítima estiveram no local e informaram os age...