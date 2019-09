Cidades Idoso morre após ser picado quase mil vezes por abelhas, em Catalão Vítima, de 78 anos, estava cuidando do gado em uma fazenda quando foi atacado por enxame e morreu na Santa Casa de Misericórdia do município

Atualizado às 10h48 Um idoso, de 78 anos, morreu, no início da noite de quinta-feira (26), após ser atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda em Três Ranchos, no Sul de Goiás. De acordo com informações da TV Anhanguera, Alair Mariano da Silva estava cuidando do gado e foi atingido por quase mil picadas. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de C...