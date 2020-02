Cidades Idoso morre após ser atropelado por caminhão na BR-364, em Goiás Vítima estava em uma bicicleta em cima da ponte do Rio Paranaíba, que divide Goiás e Minas Gerais, quando aconteceu a batida

Um idoso de 73 anos morreu atropelado por um caminhão, na tarde deste domingo (2), na BR-364, em São Simão, no Sudoeste de Goiás. A vítima estava em uma bicicleta em cima da ponte do Rio Paranaíba, que divide Goiás e Minas Gerais, quando aconteceu a batida. O idoso morreu na hora. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Quirinópolis. O motorista do cam...