Cidades Idoso morre após parede de borracharia desabar sobre ele durante chuva, em Goiânia De acordo com a Polícia Militar de Goiás, vítima estava no local para trocar o pneu de um veículo

Um homem de 76 anos morreu após parte de uma borracharia desabar durante a chuva, na noite desta quarta-feira (23), na Avenida Transbrasiliana, no Setor Jardim Guanabara, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), ele estava no estabelecimento para trocar o pneu de um veículo e foi atingido por tijolos que teriam se soltado. A vítima, que estava...