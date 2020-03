Cidades Idoso morre após levar choque em casa, em Aparecida de Goiânia De acordo com testemunhas, homem, de 78 anos, limpava a casa quando caiu no chão e bateu a cabeça. Ele foi encontrado sem vida no local

Um idoso, de 78 anos, morreu após sofrer um choque elétrico em casa, no Setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com testemunhas, o homem limpava a residência, que está em obras, quando teve contato com a corrente elétrica. Ao cair no chão, ele bateu a cabeça e não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urg...