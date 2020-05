Um idoso, de 77 anos, morreu vítima do novo coronavírus após quatro dias de alta do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O homem, que residia em Campos Belos, cerca de 600 quilômetros de Goiânia, deu entrada na unidade da capital com falta de ar no início de abril e ficou internado por 26 dias. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Campos Belos. Este é o primeiro caso confirmado, e também de óbito por Covid-19 no município.

No último dia 26, segundo a secretaria, ele foi liberado do Hugo e retornou para casa. No entanto, na madrugada do dia 30 voltou a ter falta de ar e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos Belos. No mesmo dia o quadro se agravou e ele faleceu. A causa da morte foi registrada como síndrome respiratória aguda grave.

O secretário de saúde Guilherme Davi da Silva explica que, pelo quadro de saúde do idoso, houve a suspeita para a Covid-19. Por isso, foi colhido material e encaminhado para o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen Goiás). “No último sábado o resultado do teste ficou pronto, dando positivo para o novo coronavírus”, frisa.

Uma amiga da família, que não quis ser identificada, relata que os parentes do idoso não aceitaram a causa da morte. “No velório não foi permitido ter aglomeração, mas eles (familiares) não concordavam e negavam que poderiam estar infectados”, afirma.

Após a confirmação da causa da morte do idoso, a prefeitura de Campos Belos afirma que está monitorando a família. Tanto eles quanto pessoas que tiveram contato com a vítima estão de quarentena. Foi verificado que seis profissionais de saúde do município estão com sintomas da Covid-19. Eles foram afastados das atividades.

O prefeito de Campos Belos, Carlos Eduardo Pereira Terra (PR), afirma que os casos suspeitos, mesmo assintomáticos, também são acompanhados. “Pelo tempo que ele ficou fora, e internado, nossa suspeita é que tenha contraído a doença em Goiânia”, afirma. Para verificar os parentes do idoso, o prefeito pretende fazer testes rápidos em todos os suspeitos.

Após a morte do idoso, o prefeito de Campos Belos publicou no último domingo o Decreto Municipal 78. Neste novo documento, a administração municipal adota medidas um pouco mais rígidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. A principal mudança, segundo Terra, é nos estabelecimentos do ramo alimentício. “Agora as pessoas não poderão mais consumir dentro de bares, restaurantes, padarias e lanchonetes. Apenas poderão funcionar como delivery”, destaca. Antes, tudo funcionava normalmente.

Como a prefeitura não divulgou o nome completo da vítima, o Hugo informou que não poderia repassar dados do paciente. A Secretaria Estadual de Saúde também foi procurada para dar detalhes do caso, mas não retornou à reportagem. ()