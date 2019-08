Cidades Idoso mata amante a tiros ao discutirem por causa de impotência sexual e alega legítima defesa O suspeito, de 71 anos, ainda confessou em depoimento que arrastou corpo e a atropelou com caminhonete

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de matar a amante a tiros no domingo (18), em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Ele confessou o crime, mas alega legítima defesa. A vítima foi identificada como Magna Alves Gabriel, de 31 anos. Investigações da Polícia Civil (PC) apontaram que o idoso era casado com outra mulher, mas há quase dois anos vinha se relaci...