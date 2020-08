Cidades Idoso esfaqueado é socorrido por Corpo de Bombeiros em Goiânia A operação para socorrer o homem contou com uma viatura, um helicóptero, bombeiros e policiais militares

Na manhã deste sábado (22), um homem de 56 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Goiás após sofrer golpes de faca, em Goiânia. Segundo o CBMGO, o idoso estava consciente, com ferimentos na região do tórax e abdômen. A operação para socorrer o homem contou com uma viatura, um helicóptero, bombeiros e policiais militares. A PM definiu a situação como ‘graví...