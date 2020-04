Pires do Rio registrou a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (7). A vítima foi um idoso de 96 anos. Segundo a Prefeitura de Pires do Rio, ele possuía comorbidades e não procurou atendimento da rede municipal de saúde de imediato.

A confirmação da doença foi feita pelo núcleo de vigilância epidemiológica da Regional de Saúde de Catalão, onde ele procurou ajuda. Todas as pessoas que tiveram contato com o infectado foram colocadas em isolamento.

Em nota, os profissionais da saúde de Pires do Rio reforçaram a necessidade do isolamento social e pediram que as pessoas fiquem em casa para evitar a disseminação.