Cidades Idoso de 94 anos vence a Covid-19 em Aparecida de Goiânia e deixa hospital sob aplausos; veja Homem ficou internado por 10 dias no Hospital Municipal da cidade (Hmap). Alta ocorreu nesta terça-feira (9)

Atualizada às 17h29 Sob aplausos dos profissionais que estão linha de frente do combate a Covid-19, Belarmino Lemes de Siqueira, de 94 anos, recebeu alta do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) na tarde desta terça-feira (9). Familiares ficaram emocionados com a recuperação do idoso. Ver essa foto no Instagram ...