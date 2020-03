Atualizada às 13h02.

Um idoso de 84 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira (30) no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia. Segundo a assessoria da unidade, ainda é aguardado o resultado do exame para o novo coronavírus (Covid-19), que está sendo realizado no Lacen. A pasta informou ainda que o homem veio do interior, mas não informou de qual município.

Em boletim atualizado no final desta manhã, a assessoria informou que do dia 26 até hoje o HCamp atendeu 29 pessoas. Dois óbitos foram registrados, 11 seguem internados e 3 que não possuem perfil para atendimento foram transferidos. Desde total, 3 continuam sendo avaliados e 10 tiveram alta médica.

Ainda no boletim, o HCamp informa que 4 pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres, seguem internadas em estado grave. Nas unidades semicríticas estão 5 mulheres e 2 homens com quadros estáveis e 2 pacientes estão sendo avaliados. Uma idosa, que não é o perfil de atendimento da unidade, deve ser transferida hoje para um hospital da Capital.

A outra morte foi registrada na unidade no último sábado (28) e diz respeito a um jovem de 27 anos. Ele foi levado à unidade pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e morreu às 22h, antes mesmo de ser atendido no HCamp. Ele tinha um quadro de miastenia grave, uma doença que leva a um quadro de enfraquecimento muscular, e segundo as secretarias municipais de Saúde tanto de Águas Lindas, onde ele reside, e da cidade de Goiás, onde ele ficou internado antes de ir para o HCamp, ele não apresentava sintomas do novo coronavírus.

Ainda assim, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) coletou material e os exames para Covid-19 foram realizados. O resultado ainda não foi divulgado pela pasta.

Casos no Estado

O número de casos confirmados para a Covid-19 em Goiás chegou a 60 na manhã desta segunda-feira. Os dois últimos casos que entraram para a lista do Estado são de Itumbiara, na Região Sul de Goiás e dizem respeito a duas mulheres, de 30 e 40 anos que estão em isolamento domiciliar com sintomas leves da doença. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), há 1.626 casos suspeitos em investigação e outros 660 já foram descartados.

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (35), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Itumbiara (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).

Neste domingo, o último balanço tinha apontado 58 casos e a taxa de letalidade do Estado de 1,7%, segundo os dados divulgados no final da tarde pelo Ministério da Saúde. A primeira morte registrada em Goiás foi de uma mulher de 66 anos, que morava em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, mas chegou a ser transferida para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia.