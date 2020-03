Um idoso de 84 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira (30) no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia. Segundo a assessoria da unidade, ainda é aguardado o resultado do exame para o novo coronavírus (Covid-19). A pasta informou ainda que o homem veio do interior, mas não informou de qual município.