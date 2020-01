Cidades Idoso de 80 anos morre atropelado na BR-452, em Goiás Após o acidente, o motorista do caminhão bitrem permaneceu no local até a chegada do socorro

Um idoso, de 80 anos, morreu atropelado na noite desta segunda-feira (27) no km 193, da BR-452, em Itumbiara, na região Sul de Goiás. Após o acidente, o motorista do caminhão bitrem permaneceu no local até a chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para o trecho, mas o homem não resistiu aos fe...