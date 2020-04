Atualizada às 11h25.

Um idoso de 62 anos é o terceira morte registrada no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia. O homem veio transferido do interior, o município não foi informado, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegou à unidade nesta quarta-feira (1º) em estado grave, intubado, sedado e respirando com o auxílio de aparelhos. No entanto, no início da manhã desta quinta-feira (2) morreu. A assessoria da unidade informou que ainda não tem o resultado do exame para o novo coronavírus (Covid-19).

A primeira morte foi a de um jovem de 27 anos durante transferência da Cidade de Goiás para o Hcamp. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou que o teste dele para COVID-19 deu negativo. Na segunda aconteceu a segunda morte de um idoso de 84 anos. Ainda não saiu o resultado do teste para coronavírus. O Hcamp já atendeu 72 pessoas e 15 pacientes seguem internados.

Sete óbitos suspeitos para o novo coronavírus são investigados pela SES-GO. Os casos estão registrados nos seguintes municípios: (1) em Araçu, (4) Goiânia, (1) em Mineiros e (1) em Valparaíso de Goiás. Além do jovem de Águas Lindas, a pasta descartou outro caso em Senador Canedo, um idoso de 64 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (1º) no site da pasta.

Casos em Goiás

Segundo o último boletim divulgado pela SES-GO, 73 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) foram confirmados em Goiás por critério laboratorial. Destes, há um óbito confirmado, em Luziânia. No Estado, há 2.333 casos suspeitos em investigação. Outros 845 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1)*, Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).

Internações

No total, sete pacientes confirmados estão internados em Goiás, todos na rede privada. Há ainda 92 casos em investigação de pacientes que encontram-se internados; destes, 26 estão na rede pública e 66 na rede privada.