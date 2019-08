Cidades Idoso capota caminhão e é socorrido por helicóptero em GO-020 Acidente ocorreu nesta sexta-feira (9), no trevo de acesso à cidade de Pirancajuba

Um idoso, de 70 anos, ficou gravemente ferido n tarde desta sexta-feira (9), depois de capotar o caminhão que dirigia e que estava carregado com tomates. O acidente ocorreu no km 60 da GO-020, no trevo de acesso à cidade de Pirancajuba. O homem ficou preso às ferragens e ao ser socorrido, precisou ser sedado e entubado até que o helicóptero do Corpo de Bombeiros o leva...