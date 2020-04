Cidades Idoso acende cigarro e causa incêndio em apartamento, em Goiânia Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o idoso do local

Um idoso de 71 anos acendeu um cigarro em seu apartamento, no Centro de Goiânia, na tarde de segunda-feira (20), e acabou provocando um incêndio no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que mora sozinho, acendeu o cigarro e por acidente, colocou fogo em um colchão. Ele desmaiou por conta da fumaça e ficou preso no apartamento até a chegada da cor...