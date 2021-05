Cidades Idoso acamado que teve cuidados suspensos pelo Ipasgo aguarda reavaliação após perder na Justiça Manoel de Jesus da Silva, de 72 anos, tinha home care que deixou de atender no dia 1º de maio. Justiça indefere pedido da família, que vai recorrer e plano pede reavaliação

Depois de 18 dias de suspensão do home care, a família de Manoel de Jesus da Silva, de 72 anos, aguarda uma reavaliação do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) sobre a possibilidade de retorno dos serviços prestados. Com Alzheimer, acamado, uma perna amputada, bolsa de colostomia e alimentação por sonda, o idoso é cuido pela espo...