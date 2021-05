Cidades Idoso acamado e com Alzheimer tem cuidados suspensos Família de Manoel de Jesus, de 72 anos, que reside em Goiânia, não entende motivos da interrupção do atendimento em casa pelo Ipasgo. Homem se alimenta por sonda e necessita de atenção de saúde

Com Alzheimer, acamado, uma perna amputada, bolsa de colostomia e alimentação por sonda. Há pelo menos cinco anos, a vida do Manoel de Jesus da Silva, de 72 anos, é limitada. Beneficário do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), ele conseguiu, no ano passado, cuidados de saúde em casa, fonoaudióloga, fisioterapia e custeio da alimentação p...