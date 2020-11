Cidades Idoso é preso suspeito de transportar cerca de 200 pássaros silvestres em Goiás Homem confessou que comprou os pássaros em Taguatinga, no Distrito Federal, e que os venderia em Vitória da Conquista, na Bahia

Um idoso de 63 anos foi preso ao ser flagrado transportando cerca de 200 pássaros silvestres em gaiolas na BR-020, em Alvorada do Norte, em Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem foi parado em abordagem de rotina, e de imediato disse aos policiais que tinha diversas gaiolas com canários no carro. Ele ainda relatou à equipe que era apenas o tran...