Cidades Idoso é preso em Goiânia suspeito de estuprar criança em ônibus de viagem De acordo com a Polícia Civil, mãe do menino viu quando homem, de 69 anos, tocou nas partes íntimas da vítima. Ele foi detido no Terminal Rodoviário da capital

Um homem de 69 anos foi preso em Goiânia, na madrugada deste domingo (9), por suspeita de estuprar um menino de 7 anos em um ônibus de viagem. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a vítima viajava com a mãe e com um irmão mais novo e estava sentada ao lado do suspeito. A ação do idoso foi notada pela responsável da criança, que estranhou a aproximação. Segundo a dele...