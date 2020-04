Morrinhos, na Região Sul de Goiás, registrou nesta terça-feira (14), o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Prefeitura, o paciente é um idoso, de 70 anos, morador de uma fazenda do município de Professor Jamil, chegou a Morrinhos no último sábado (11) e foi atendido no Hospital Municipal do município. Foi coletado material e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que diagnosticou positivo.

Em nota publicada no site da prefeitura, o secretário de saúde do município, André Luiz, explicou que o caso é importado de outro município, pois o idoso se contaminou após encontrar com um amigo e só manifestou os sintomas após alguns dias. O secretário disse também que já foram tomadas todas as medidas para garantir que não haja disseminação do vírus entre as pessoas.

De acordo com a prefeitura, o idoso retornará para sua cidade de origem ainda nesta terça com orientação de permanecer em isolamento, adotando as medidas de precaução de contato e respiratório.