Cidades Idoso é agredido e golpeado com facão ao cobrar aluguel atrasado, em Goianésia Além das agressões, o homem também teria ameaçado de morte o idoso e quem chamasse a polícia

Um idoso de 64 anos foi agredido na tarde desta segunda-feira (10) após cobrar de um inquilino um aluguel atrasado há três meses, no bairro Muniz Falcão, em Goianésia, no Centro de Goiás. Uma testemunha contou à Polícia Militar que o suspeito deu diversos socos, pontapés e usou um facão para golpear a vítima no braço. Além das agressões, o homem também teria ameaça...