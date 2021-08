Cidades Idosa que teve câncer após lavar farda contaminada com Césio será indenizada 33 anos depois Vítima do maior acidente radiológico do mundo, esposa de bombeiro receberá R$ 20 mil por ter desenvolvido também depressão grave decorrente de complicações

Uma idosa de 71 anos conseguiu na Justiça Federal de Goiás o direito de receber uma indenização de 20 mil reais após lutar contra um câncer de pele e desenvolver depressão grave, de acordo com laudo médico. Benvina Alves Amado teria se contaminado com Césio-137 ao lavar a farda do marido, Osvaldino Fidencio Amado, bombeiro militar que trabalhou no combate do acidente, e...