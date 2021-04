Cidades Idosa que esperou 6 dias por UTI do Ipasgo recebe alta, mas sofre sequelas da Covid-19 Aposentada de 78 anos passa por mais uma fase na luta contra o coronavírus. Após fila por internação e dias entubada na UTI, agora faz tratamento para recuperar movimentos e cérebro

A aposentada Terezinha Iesse da Silva, de 78 anos, recebeu alta no dia 29 de março e se recupera das sequelas do coronavírus, após 20 dias internada. A idosa, que antes da Covid-19 morava sozinha e era independente, voltou para casa com dificuldade para se alimentar, com delírios, tremores noturnos, necessitando de uma cadeira de rodas e uso de fraldas. “A doença sai, m...