Idosa morta dentro de casa em maio, em Goiânia, foi vítima de latrocínio, aponta PC Sônia Martins Cândido foi encontrada com uma faca no pescoço e com o corpo carbonizado

As investigações sobre a morte de uma idosa de 63 anos, no Setor Sudoeste, em Goiânia, em maio deste ano, foram concluídas pela Polícia Civil (PC). Sônia Martins Cândido foi encontrada com uma faca no pescoço e com o corpo carbonizado. De acordo com a corporação, a mulher foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, e o principal suspeito é o vizinho, q...