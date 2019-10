Cidades Idosa fica ferida após ser atropelada por ônibus na Avenida Anhanguera, em Goiânia Vítima de 81 anos sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e há suspeita de fratura em um dos braços, segundo informou o Corpo de Bombeiros

Atualizada às 14h25. Uma idosa de 81 anos ficou ferida, na manhã desta quinta-feira (3), após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo na Avenida Anhanguera, no setor Campinas, em Goiânia, próximo à plataforma José Hermano. Em nota, a Metrobus lamentou profundamente o acidente e informou que já realiza as devidas apurações. A Metrobus informou ...