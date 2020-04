Aos 97 anos, Gina Dal Colleto recebeu alta do hospital neste domingo, após se curar do novo coronavírus. Ela estava internada desde o dia 1º de abril no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or São Luiz, em São Paulo.

Gina foi ao médico depois de apresentar sintomas como tosse e confusão mental. O diagnóstico revelou Influenza (gripe comum) e covid-19 (coronavírus). Ela teve de ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com oxigênio para ajudar a respiração.

A idade avançada já deixaria Gina no grupo de risco do coronavírus. Além disso, tem dois stents no coração, que também foi afetado pela doença. Ela teve inflamação cardíaca e pulmonar.

Gina foi tratada com antibióticos, diuréticos, corticoide e cloroquina. Ela deixou o hospital neste domingo sob aplausos dos médicos. A idosa tem seis netos, cinco bisnetos e mora em Santos.